Maisons de justice : près de 190 000 dossiers de médiation traités en 17 ans (officielle)

Les Maisons de la justice ont traité de 2006 à nos jours, 189.898 dossiers de médiation avec un taux global de conciliation réussie avoisinant 75 %, a déclaré, jeudi, la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall.



« Elles ont informé 228 958 personnes sur leurs droits et traité 189 898 dossiers de médiation avec un taux global de conciliation réussie avoisinant 75 pourcent », a-t-elle dit lors de l’inauguration de la Maison de la justice de Fimela, dans le département de Fatick.



Les Maisons de la justice, a poursuivi la Garde des Sceaux, ont reçu sur la même période, 972 734 usagers dont 138 387 personnes assistées pour l’obtention et la rédaction d’actes divers.



Elles ont également aidé à recouvrer des créances pour un montant de 4, 412 milliards de Fcfa, a-t-elle ajouté, expliquant que »ce sont ces résultats plus qu’encourageants qui ont poussé, l’Etat a décidé en lien avec les collectivités territoriales et l’appui des partenaires, de renforcer ce dispositif et augmenter les moyens humains et matériels ».



« Fimela, a-t-elle relevé, a connu un développement fulgurant qui a poussé beaucoup de nos concitoyens et des opérateurs économiques à s’y installer ». »Cette Maison de justice, a-t-elle dit, participera donc, au désengorgement des juridictions et facilitera l’accès aux services et documents administratifs », a dit la ministre, avocate de formation.



Le maire de la commune de Fimela, Karim Séne, a souligné que cette infrastructure qui a longtemps était une doléance va contenir efficacement les relations sociales entre les populations avant »d’atterrir au tribunal ».



Le Sénégal compte à ce jour 34 Maisons de justice.



