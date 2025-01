Majdi DEBBICH, représentant résident du FMI au Sénégal reçu à l’UCAD

Cette rencontre a permis aux deux autorités d’échanger sur les modalités de partenariat entre le fonds et l’UCAD dans les domaines de la pédagogie, de la recherche et l’innovation dont l’organisation d’ateliers et d’événements scientifiques pour le renforcement des capacités des étudiants et du personnel.



Madame le Recteur a saisi cette occasion pour présenter les projets de l’UCAD, dont les stratégies pour la création de pôles d’excellence de la recherche pouvant contribuer au développement socio-économique du Sénégal et de l’Afrique. D’heureuses perspectives de collaboration ont été discutées pour permettre une coopération mutuellement bénéfique.



La réunion s’est tenue en présence de Monsieur El Hadji Saidou BA, Économiste du FMI et de Professeur Abou KANE, Assesseur de la Faseg.