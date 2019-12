Mal gouvernance: le régime de Macky Sall dépasse sans nul doute celui Wade (Ld Debout)

Selon la Ld Debout, en matière de mal gouvernance, le régime du président Macky Sall a touché le fond, dépassant sans nul doute celui d’Abdoulaye Wade. Le Secrétariat exécutif, qui s’est réuni jeudi, faisait allusion aux récentes révélations des responsables du parti au pouvoir dont le vice-président de l’Assemblée nationale Moustapha Cissé Lô.



« Sur la gouvernance économique de Macky Sall, le Secrétariat considèrent les récentes déclarations et révélations de responsables d’institutions publiques et de l’APR sur les marchés de l’Etat dans le secteur de l’Agriculture comme des dénonciations et aveux de concussion et de détournements de deniers publics. Ils viennent s’ajouter aux nombreuses malversations récemment dévoilées par le rapport 2017 de l’ARMP. En définitive et pour la LD Debout le régime de Macky Sall a touché le fond en matière de mal gouvernance, dépassant sans nul doute celui d’Abdoulaye Wade », estiment les membres du bureau.



Le Secrétariat a encouragé les militants et sympathisants à participer activement et porter si nécessaire le leadership dans les luttes du peuple au niveau local et national. A cet effet, il félicite les militants de la Fédération de Pikine pour l’initiative de l’organisation d’une Conférence publique ce samedi 14 décembre 2019, sur le thème « Le Sénégal sous Macky Sall : une gouvernance entre scandales, corruption et sécheresse démocratique, au service des intérêts stratégiques étrangers. »



Moustapha Cissé Lô, député et membre du parti au pouvoir, s’est illustré la semaine dernière à l’Assemblée nationale, en dénonçant une mafia au cœur de l'État qui contrôlerait la distribution des semences et engrais et en prenant le soin d'écarter certains opérateurs économiques comme lui. Dans entretien accordé à nos confrères de dakaractu, le directeur du quotidien national "Le Soleil", Yakham Mbaye, ami du chef de l’Etat, a lui fait des révélations explosives. A l’en croire, Cissé Lo a bénéficié de l'État, cette année, de six marchés d'un volume de 4 531 tonnes de semences et d'engrais.