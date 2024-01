Mali-Burkina Faso : une bataille de voisins en huitièmes de finale de la CAN 2023

Le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo clôturera la phase des huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023 avec un match très attendu entre le leader du Groupe E, le Mali et les Etalons du Burkina Faso, le mardi 30 janvier à 17h00 GMT.



La rencontre entre les deux voisins séparés de 650 km seulement promet des étincelles, les deux équipes étant candidates au sacre qu’elles ont chacune échoué à remporter à une reprise.

Les Etalons, finalistes en 2013 ont terminé deuxièmes derrière l'Angola dans le Groupe D. Ils rêvent d’aller jusqu’au bout malgré un début de tournoi agité.



Leur parcours vers les huitièmes de finale n'a pas été des plus faciles. Ils ont dû transpirer pour décrocher une victoire contre la Mauritanie 1-0 lors de leur premier match, avant un nul 2-2 face à l'Algérie à la deuxième journée.



Lors de leur dernier match de groupe, ils ont été surclassés par l'Angola 2-0. Un résultat qui, heureusement, n’a pas hypothéqué leurs chances de qualification puisque leurs 4 points étaient suffisants pour leur permettre d’avancer.



Le Mali, quant à lui, a répondu aux attentes élevées placées en lui dans le groupe E, en débutant par une belle victoire contre l'Afrique du Sud.



Les Aigles ont dominé les Bafana Bafana par 2-0 lors de leur premier match mais n’ont pas enchainé puisqu’ils se contenteront d’un match nul à la deuxième comme à la troisième journée face à la Tunisie (1-1) et contre la Namibie (0-0).



On attendra beaucoup de la star des Aigles, Yves Bissouma, qui n'a pas encore imprimé sa marque dans la compétition, tandis que Bertrand Traoré sera la figure clé des Etalons.





Avec CAFOnline