Mali: l'Armée fait le bilan des différentes attaques dont elle a été victime jeudi

L'Armée malienne a fait le bilan des différentes attaques dont elle a été victime hier jeudi. Un mort, quinze (15) blessés et trois (03) véhicules endommagés tous dus au souffle de la déflagration. Et du coté des terroristes on compte trois (03) morts dont un (01) à bord du véhicule piégé et quatre (04) autres neutralisés lors des combats, 01 Poste radio de type YT et 01 téléphone portable récupérés.



A Koro aux environs de 05h15, un véhicule bourré d'explosifs, destiné aux FAMa de la localité, a explosé avec ses occupants à environ 01 km sans faire de victime ni de dégâts matériels auprès de la population ou des FAMa. Les renseignements recueillis sur le véhicule et la plaque d'immatriculation étrangère sont en cours d'exploitation.



A Mopti, un véhicule Toyota de couleur blanche double cabine, bourré d'explosifs et destiné aux FAMa a été retrouvé embourbé à 30 mètres environs de la RN-16 et à 500 mètres du poste de contrôle de Thy, non loin de la ville de Sévaré. Les équipes EOD FAMa ont procédé, aux environs de 13h30, à la destruction sans dommage dudit véhicule sur place.



A Bapho, 03 tirs d'obus ont visé l'emprise militaire sans faire de victime ni de dégâts matériels. Egalement à Ségou, 02 obus ont visé le camp militaire, sans faire de victime ni de dégâts matériels. Les opérations aéroportées, toujours en cours, ont été menées immédiatement sur la zone de provenance des tirs, localisées sur la rive gauche du fleuve Niger. Il est à noter que tous les obus ont été tirés entre 05h32 et 05h35.



A Kolokani, aux environs de 05h30, des attaques complexes et simultanées ont visé le détachement de la Force Antiterroriste et la Brigade Territoriale de la Gendarmerie avec un bilan, côté FAMa, de 02 morts, 03 blessés et de nombreux véhicules particuliers incendiés.



L'Etat-major Général des Armées rassure aux citoyens que "la traque des terroristes continue dans le cadre du Plan Maliko et de l'Opération Kèlètigui et que les FAMa assureront pleinement leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et leurs biens.



L'Etat-major Général des Armées rappelle que les "FAMa restent engagées et respectueuses des strictes règles d'engagement qui encadrent leurs actions."