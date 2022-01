Mali: le président togolais fait un voyage discret à Bamako après le coup de fil Guterres- Goita

Le dossier sur la crise malienne, suite au durcissement des sanctions de la CEDEAO contre le Mali prend un nouveau tournant. Après l’entretien téléphonique d’une trentaine de minutes entre le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et le Président de la transition Assimi Goita, selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, le chef de l’État togolais, Faure Éyadema s’est rendu discrètement à Bamako par vol spécial pour échanger avec le locataire du palais Koulouba.



Le Président Éyadema a pu décrocher un réexamen du dossier de la crise malienne, suite aux échanges qu’il a eus avec le Colonel GOITA. Cette visite discrète dans la capitale malienne intervient après le coup de fil Goita- Guterres. Selon des indiscrétions parvenues à Confidentiel Afrique, les autorités maliennes ont pris l’option de revenir au tour de la table avec un chronogramme raisonnable de deux ans, date butoir de la tenue des élections présidentielles maliennes.



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres avant de câbler l’homme fort de Bamako s’était entretenu la veille avec les présidents Alassane OUATTARA, Muhamadu Buhari et Kufo Nana ADO. Toutefois, la ligne dure au sein de la CEDEAO contre le pouvoir en place à Bamako reste incarnée par Alassane OUATTARA- Nana Kufo Ado-Julius Mada Bio- Macky SALL-BAZOUM Mohamed, selon nos confrères.



Dans un tweet, l’homme fort de Bamako dit avoir eu entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres vendredi 19 janvier. Au cours de cet échange, il lui a transmis leur engagement pour un « retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé » et l’a invité à « encourager la communauté internationale à accompagner (son) pays ».



« J’ai eu un long entretien téléphonique avec le SG des Nations Unies @antonioguterres ce soir. Je lui ai transmis notre engagement pour un retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé et l’ai invité à encourager la communauté internationale à accompagner notre pays en plaçant l’intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération », a tweeté le Colonel Goita.