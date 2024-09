Malick Gackou soutient la dissolution de l'Assemblée nationale et appelle à une majorité absolue pour Bassirou Diomaye Faye

La dissolution de l'Assemblée nationale continue de faire débat. Malick Gackou, président du Grand Parti, a exprimé son « soutien total à la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale ».





Pour Malick Gackou, en choisissant le « changement systémique à travers l'élection du Président Bassirou Diomaye D. Faye au premier tour le peuple sénégalais a décidé d'amorcer les mutations et transformations pour changer le Sénégal de manière irréversible ».



Selon le leader du Grand Parti cette « situation indique bien clairement la nécessité de dissoudre l'assemblée nationale pour arrimer la majorité aux perspectives du développement économique et social ainsi indiquées ».



C'est la raison pour laquelle, dit-il, cette « décision historique appelle à la responsabilité du peuple sénégalais à donner la majorité absolue au Président de la République et à sa majorité politique sous la conduite du Premier Ministre Ousmane Sonko une victoire éclatante aux prochaines élections législatives ».



Gackou estime que le « Sénégal doit changer et les nécessités du changement sont à ce prix ».



Pour rappel, lors de son discours à la Nation, le Président Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, fixant la date du 17 novembre pour les prochaines élections législatives.