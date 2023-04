Malika : quatre (4) personnes arrêtées avec des cocktails Molotov et des bouteilles d’essence

Quatre (4) individus qui étaient prêts à brûler des édifices publics, des commerces à Dakar ont été appréhendés hier dimanche par la Sûreté urbaine de Dakar. Dans sa parution de ce lundi, « L’Observateur », informe que les mis en cause se trouvaient à Malika avec un important lot de cocktails Molotov et des bouteilles d'essence.



« Ils avaient confectionné ces explosifs artisanaux afin de les utiliser aujourd’hui, lors du procès en appel opposant le leader du Pastef, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang », lit-In dans ledit journal. Identités comme des membres du parti Pastef-Les Patriotes, Ch. O. Bitèye, B. Mb. Kane, Ah. Fofana et A. Mboup ont été placé en position garde à vue au Commissariat central de Dakar.



Leur arrestation a été possible grâce à une dénonciation anonyme reçu par les Renseignements généraux. C'est ainsi que la Sûreté urbaine de Dakar a été activée, ce qui a abouti hier dimanche, en début de soirée, à la localisation des suspects à Malika et leur arrestation dans une maison inachevée. Une perquisition a permis de découvrir un lot important de cocktails Molotov, dissimulés dans des sacs de riz. Des bidons d'essence ont aussi été saisis lors de cette visite.



Les quatre mis en cause auraient reconnu avoir concocté un plan pour organiser des manifestations aujourd'hui pour protester contre le procès de leur leader Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang.