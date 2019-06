Mamadou Lamine Diallo, l’un des intervenants de la BBC rattrapé par son passé de « permis en or » de son épouse

Les diverses plaintes annoncées par les différentes parties permettront certainement de faire lumière sur les accusations formulées par la Bbc, Frank Timis, l’Etat du Sénégal et Aliou Sall. En attendant un détail Interpelle, selon le quotidien libération. Dans le reportage BBC, l’un des intervenants Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki se trouve être mal placé pour parler de népotisme, indique le journal.



Et pour cause, Mamadou Lamine Diallo avait usé de sa position pour octroyer un permis de recherche pour or à la société international mining compagny (Imc) qui serait contrôlé par son épouse. Le journal révèle qu’à cette époque le leader du mouvement Tekki était conseiller technique du Premier ministre et du président du Conseil général des mines, par décret n°97-797 du 7 août 1997 un permis de recherche pour or et substances connexes avait état effectivement accordé à la société IMC dans la région de Tambacounda (permis Medina) .



La société était logée à Dakar. Mieux c'était Leo Shield Ltd , par intermédiaire de JV Occidental Gold Seenegal Sarl, a mené les opérations de recherches. Et la boite avait comme gérante l'épouse de Mamadou Lamine Diallo alors que le cabinet Mayoro Wade assurait la gestion des comptes. Le compte manifestement a été retiré en 2003 pour absence de travaux.