Election FSF : plaider pour une stabilité constructive (Par Doudou DIA)

Première Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal en 2022, après des décennies d’attente.

Champion d’Afrique chez les locaux (CHAN), champion d’Afrique U17, U20, Beach Soccer, UFOA….

Participation constante à la Coupe du Monde FIFA, avec une progression dans la gestion technique, la préparation et l’image internationale de la sélection.

Création de ligues jeunes structurées, permettant à des dizaines de talents locaux d’émerger sans forcément passer par l’exil prématuré.

Développement du football féminin, qui n’est plus symbolique mais stratégique, avec des compétitions organisées, des encadreurs formés, et un vivier de joueuses identifiées.

Renforcement des infrastructures : centre technique Jules Bocandé, partenariats avec les régions, rénovation de stades, digitalisation de la gestion des licences et compétitions.

Gouvernance saluée : la FSF est reconnue comme une des fédérations les mieux organisées de la zone CEDEAO, avec une gestion financière suivie et un dialogue constant avec la CAF, la FIFA et les partenaires institutionnels.

Une remise en cause de projets en cours (professionnalisation de la Ligue 1, refonte des académies, préparation CAN/Coupe du Monde)

Des tensions internes ou régionales dans un écosystème encore fragile

La perte de crédibilité auprès de partenaires internationaux qui misent sur la continuité

Finaliser la réforme du football professionnel au Sénégal, avec une gouvernance autonome, des clubs mieux structurés, et une attractivité financière accrue. Installer définitivement les académies régionales, en lien avec les collectivités territoriales et les écoles, pour que chaque région soit un vivier de talents. Poursuivre la montée en puissance du football féminin avec une sélection compétitive pour la CAN 2026 et un championnat semi-professionnel. Créer une fondation nationale du football pour la paix et le développement, axée sur l’inclusion sociale, les jeunes déscolarisés et les zones vulnérables. Accompagner la formation de la relève fédérale, avec des jeunes dirigeants, femmes et anciens internationaux formés aux standards modernes de gestion sportive.

Stabilité institutionnelle pour gérer la CAN 2025 et préparer la Coupe du Monde 2026

Maturité diplomatique pour défendre les intérêts du Sénégal au sein des instances internationales

Suivi stratégique des projets de professionnalisation des ligues nationales et de la formation des cadres techniques

Au Sénégal, le football n’est pas qu’un sport. Il est culture populaire, fierté nationale, ascenseur social, espace d’unité. Il rassemble ce que d’autres divisent, fait vibrer les jeunes comme les anciens, et fait rayonner notre nation au-delà des stades.Depuis plus d’une décennie, sous la direction du président actuel de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, le football sénégalais a connu une transformation en profondeur. De simple espoir continental, le Sénégal est devenu une référence africaine et mondiale.Alors que certains posent la question de l’alternance pour l’alternance, il est aujourd’hui légitime, responsable et même nécessaire de poser une autre question : peut-on se permettre de briser une dynamique qui fonctionne, alors que le plus dur, consolider l’avenir, est encore devant nous ?Le football sénégalais traverse l’un des chapitres les plus glorieux de son histoire. Champion d’Afrique pour la première fois, présent régulièrement à la Coupe du Monde, en tête des classements africains, participation régulière des petites catégories aux compétitions africaines et internationales, respecté dans les instances continentales et internationales, notre football a pris une nouvelle dimension.Mais cette réussite n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d’une vision cohérente, d’un leadership constant, d’un travail de longue haleine porté avec méthode et passion par une équipe fédérale dirigée depuis plus d’une décennie par Me Augustin Senghor.Aujourd’hui, la candidature à un cinquième mandat ne s’inscrit pas dans une logique de pouvoir personnel, mais dans une logique de continuité stratégique. Ce mandat ne serait pas une simple prolongation, mais un mandat de consolidation, de transmission et d’achèvement des réformes engagées.Depuis l’élection de l’actuel président à la tête de la FSF, les résultats ont été nombreux, mesurables, et salués tant au niveau national qu’international :Dans le sport de haut niveau, comme dans toute organisation complexe, la réussite n’est jamais garantie par de simples alternances.par un simple désir de changement.Changer aujourd’hui, c’est risquer un retour en arrière :Ce cinquième mandat serait le mandat du passage de témoin, mais dans la cohérence, la sérénité et la responsabilité.Le cinquième mandat proposé ne vise pas à durer, mais à préparer la suite durablement. Parmi les priorités :Il serait réducteur de penser que toute longévité est automatiquement synonyme de blocage.L’alternance est une valeur démocratique, mais dans le monde du sport, elle doit s’inscrire dans une logique de transmission responsable. Un changement brusque, mal préparé, peut ruiner des années de travail.Ce cinquième mandat est conçu comme une transition maîtrisée, avec des étapes claires, des résultats à livrer, et un engagement personnel à transmettre le flambeau à une nouvelle génération formée et prête.Changer de leadership à ce moment charnière serait risqué. Le football sénégalais a besoin de :Aujourd’hui, le Sénégal est regardé comme un modèle footballistique en Afrique. Nous sommes attendus. Nous sommes observés. Nous sommes enviés.Le football est le principal levier d’unité nationale, d’image internationale et de fierté populaire. Nous devons protéger cette force.Le football est notre vitrine. Il est aussi notre ciment. Dans un contexte régional fragile, il est notre force d’unité, de résilience et de fierté collective.Le cinquième mandat n’est pas un luxe. C’est une nécessité stratégique, pour assurer la continuité, sécuriser les acquis et construire l’avenir avec méthode.C’est pourquoi nous appelons tous les acteurs du football sénégalais : dirigeants, anciens joueurs, clubs, ligues, supporteurs, à faire le choix de la responsabilité.En soutenant un cinquième mandat à la tête de la FSF, nous ne choisissons pas un homme, nous choisissons une méthode, une continuité, une ambition collective.Continuons ensemble. Transmettons dans la stabilité. Servons le football sénégalais.