Le FDR apporte son soutien à Badara Gadiaga et met en garde le gouvernement

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) apporte tout son soutien au chroniqueur Badara Gadiaga et à la Télévision Futurs Médias, « elle aussi attaquée avec autant de désinvolture que de partialité ».



Dans un communiqué datant de ce 9 juillet, Le FDR appelle « tous les démocrates, tous les citoyens sénégalais, dans le respect de la diversité de leurs organisations et la variété de leurs orientations, à converger autour d’actions à définir d’accord parties, dans le cadre des lois et règlements de la République, pour défendre la démocratie et les acquis sociaux qui fondent la singularité du Sénégal ».



« Il commence à se faire tard ! Aussi incroyable que cela soit, le chroniqueur de la TFM de l’émission Jakarlo, Badara Gadiaga, est convoqué ce mercredi 9 juillet 2025 à la cybercriminalité. Il pourrait s’entendre reprocher d’avoir attiré l’attention de tous les téléspectateurs de cette suivie émission sur la gravité des propos de son interlocuteur du vendredi 4 juillet, le député Amadou Bâ », lit-on sur le document.



Selon le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République « le régime en place se trompe en pensant détourner l’attention des citoyens sénégalais des graves problèmes de l’heure par quelques faux fuyant. Ces problèmes ont pour noms pouvoir d’achat, emplois, sécurité, santé, intrants agricoles, libertés et démocratie. Ce n’est certainement pas en jouant au matamore, en convoquant à tour de bras opposants politiques, journalistes et autres chroniqueurs, que le gouvernement réussira à masquer son incurie ».



Le FDR apporte le même soutien au journaliste Madiambal Diagne et à toutes les autres victimes de ce régime manifestement réfractaire à l’exercice de la liberté d’expression et du droit de critique des acteurs publics.



Par ailleurs, le FDR exhorte « le gouvernement à se reprendre et à réaliser, avant le franchissement du Rubicon, qu’il devient de plus en plus urgent, pour lui, de changer de perspective et de prendre à bras le corps les véritables problèmes des Sénégalais ».