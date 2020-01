Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale : « nous ne craignons pas une année scolaire mouvementée »

Le ministre sénégalais de l’Education nationale, Mamadou Talla dit ne pas craindre une année scolaire mouvementée, malgré la forte mobilisation jeudi des enseignants du G7 qui ont manifesté pour réclamer le respect des accords signés. Dans un entretien avec le journal L’AS, il estime que les enseignants, « responsables, ne veulent pas d’année blanche ».



«Nous ne craignons pas une année scolaire mouvementée parce que tout simplement les syndicats enseignants sont responsables. Ils ne veulent pas d’année blanche. L’Etat également qui investit plus de 526 milliards FCFA dans le budget ne peut nullement aller dans cette direction », a dit M. Tall.



Il ajoute que les syndicats sont associés dans tout ce qui est en train de se faire depuis qu’il est à la tête du ministre de l’Education nationale. La priorité, selon lui, c’est d’apaiser le climat social, associer le G7 et les syndicats de façon générale sur tout ce qu’ils font.



« Je crois plutôt que c’est une alerte qui est faite avec cette marche (des enseignants du G7) pour qu’on aille plus vite dans la prise en charge de toutes les questions qui ont été posée. Je rappelle que depuis la signatures des accords, il y a eu des avancées », a souligné le ministre.



Il a cité notamment les indemnités de logement, les mises en position de stage et la formation à distance.