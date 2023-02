Mame Boye Diao est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations

Le Président Macky Sall a procédé à plusieurs nominations en Conseil des ministres. Mame Boye Diao est le nouveau Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, il remplace Cheikh Ba à ce poste. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao, Mamadou Guèye est nommé Directeur des Domaines, il remplace Mame Boye Diao.



Papa Abdoulaye SECK, ancien ministre de l’Agriculture, n’est plus ambassadeur du Sénégal en Italie. Il a été remplacé par Ngor NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Guinée-Bissau.



De même que Ndeye Tické Ndiaye DIOP, ambassadeur du Sénégal au Brésil, l’ancienne ministre de Numérique a été remplacée à la tête de l’Ambassade par Aminata Fall CISSE, Magistrat, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre des Forces Armées.



Monsieur El Hadj Mamadou DIAO, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mamadou GUEYE, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Chef du Centre des moyennes entreprises Numéro Un de la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur des Domaines, en remplacement de monsieur El Hadj Mamadou DIAO, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Ngor NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Guinée-Bissau, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Sergio MATTARELLA, Président de la République italienne, en remplacement du Docteur Papa Abdoulaye SECK.



Madame Aminata Fall CISSE, Magistrat, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre des Forces Armées, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula DA SILVA, Président de la République fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia, en remplacement de Madame Ndeye Tické Ndiaye DIOP, appelé à d’autres fonctions.