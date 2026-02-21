Présumé homosexuel interpellé à Tivaouane : les vidéos, ses « ex-fiancés » et le test du VIH/Sida

Du nouveau dans l’enquête relative à l’interpellation d’un homme à Tivaouane pour des faits présumés « d’actes contre-nature ».



Selon le journal Libération, Madiama Diagne, alias « Diama », arrêté dans la nuit du 18 février, a été entendu une seconde fois par les enquêteurs du commissariat urbain. D’après le quotidien, le mis en cause se serait montré coopératif au cours de cet interrogatoire. Il aurait reconnu son attirance pour les hommes depuis l’adolescence et indiqué que les vidéos à caractère pornographique retrouvées dans son téléphone lui avaient été transmises par des partenaires.



Toujours selon Libération, il aurait cité deux anciens compagnons, identifiés comme Talla Guèye et Meissa, les présentant comme ses « ex-fiancés ». Bien qu’il affirme ne plus disposer de leurs contacts, des recherches ont été engagées pour tenter de les localiser.



Le journal rapporte également qu’une réquisition médicale a été effectuée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh », conformément à la procédure. Les résultats des analyses indiqueraient qu’il est séronégatif au VIH/Sida.



À ce stade, Madiama Diagne reste en garde à vue et fait l’objet de poursuites pour « actes contre-nature » et « détention d’images contraires aux bonnes mœurs ».

