Nucléaire iranien: après l'ultimatum de Trump, Téhéran dit vouloir un accord «rapide»

es deux pays ennemis ont tenu des pourparlers en début de semaine au sujet du programme nucléaire de Téhéran. Le président américain, Donald Trump, a dit se donner dix à quinze jours pour décider si un accord était possible, déployant un important dispositif militaire dans la région.
Vendredi 20 février, le chef de la diplomatie iranienne a de son côté rejeté l'idée d'un ultimatum. Abbas Araghchi a affirmé qu’il avait demandé à ses collaborateurs de préparer un projet d’accord sur le dossier nucléaire. « Il sera prêt d’ici quelques jours et nous pourrons entamer des négociations sérieuses avec la partie américaine pour aboutir à un accord », a-t-il déclaré.
