Nucléaire iranien: après l'ultimatum de Trump, Téhéran dit vouloir un accord «rapide»

Un accord sur le nucléaire iranien est-il possible ? Depuis le début de la semaine, Téhéran et Washington planchent sur une sortie de crise alors que les tensions persistent entre les deux pays. Vendredi 20 février, le chef de la diplomatie iranienne a dit souhaiter un accord « rapide ».



es deux pays ennemis ont tenu des pourparlers en début de semaine au sujet du programme nucléaire de Téhéran. Le président américain, Donald Trump, a dit se donner dix à quinze jours pour décider si un accord était possible, déployant un important dispositif militaire dans la région.
 
Vendredi 20 février, le chef de la diplomatie iranienne a de son côté rejeté l'idée d'un ultimatum. Abbas Araghchi a affirmé qu’il avait demandé à ses collaborateurs de préparer un projet d’accord sur le dossier nucléaire. « Il sera prêt d’ici quelques jours et nous pourrons entamer des négociations sérieuses avec la partie américaine pour aboutir à un accord », a-t-il déclaré.
RFI

Samedi 21 Février 2026 - 14:55


