Éliminatoires Mondial Basket 2027 (Fenêtre 2): le Sénégal débute face à la Côte d'Ivoire ce 26 février

La Fenêtre 2 des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde FIBA 2027 s’ouvre ce 26 février 2026 à Dakar. Les « Lions » du Sénégal de basketball débutent leur campagne avec un choc très attendu face à la Côte d’Ivoire de basketball, prévu à 21h00 GMT au Stadium Marius Ndiaye.



Ce duel ouest-africain promet une confrontation intense, dans un contexte où chaque victoire comptera pour la suite de la compétition.



La Fenêtre 2 se tiendra du 26 février au 1er mars 2026, avec des rencontres organisées à Dakar et à Alexandrie, en Égypte. Huit sélections africaines sont en lice, réparties en deux groupes.



Le Groupe B réunit la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Sénégal, pays hôte à Dakar. Le Groupe D comprend l’Angola, l’Égypte, le Mali et l’Ouganda, avec des matchs programmés en Égypte.



L’enjeu est majeur : les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le deuxième tour. Cette fenêtre constitue une étape déterminante dans la course aux cinq tickets africains qualificatifs pour le Mondial 2027 prévu au Qatar.