Mame Boye Diao sur la situation de la Cena : « Il ne faudrait pas qu’on crée tout de suite les germes d’une contestation électorale plus tard »

Le président de la République Macky Sall, a décidé de remercier les 12 membres de la Commission électorale nationale ( Cena ). Par décret, le chef de l’Etat a nommé une nouvelle équipe vendredi 03 novembre. Une décision survenue quelques jours après que l’ancienne équipe dirigée par Doudou Ndir, ait demandé à la Direction générale des élections ( Dge) de remettre à Ousmane Sonko, chef de l’opposition, ses fiches de parrainage suite à une décision de justice rendue dans ce sens. Interrogé sur les changements intervenus au niveau de la CENA, El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, candidat de la coalition Diao 2024, le Sénégal en mouvement, pense que le droit doit être dit pour tout le monde.



« Sur les mécanismes de compétition électorale pour un instrument qui est là depuis 2005, il faudrait qu’on respecte tous les mécanismes de compétition. Si la CENA doit être renouvelée c’est prévu par la loi et les mécanismes de renouvellement sont prévus par la loi. Et vous savez qu’on ne peut pas renouveler intégralement la CENA parce qu’il y’en a dont les mandats ne sont pas arrivés à expiration », a-t-il déclaré à l’émission Jury du dimanche dont il était l’invité, ce 12 novembre 2023.



Des irrégularités dudit décret ont été soulevées ça et là notamment la nomination du Président de la Cena, Abdoulaye Sylla, qui est aussi membre du Conseil constitutionnel. L’ancien collaborateur du chef de l’Etat a invité ce dernier à régler « la question de l’appartenance politique éventuelle qui est aujourd’hui née de la composition du dernier décret qu’il a pris pour mettre en place les nouveaux membres de la CENA ».



M. Diao d’ajouter : « S’il y’en a qui ont été partisans résolument, il n’est pas trop tard de bien faire. Qu’on les écarte. Donc, qu’on respecte la loi. S’il y’a une seule personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration, remettons en place les bons outils. Le jeu électoral est une affaire sérieuse ».



Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024est d’avis q’il : « Il ne faudrait pas qu’on crée tout de suite les germes d’une contestation électorale plus tard. Et si les préalables sont respectés je pourrais avoir confiance au fichier électoral ».