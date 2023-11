Mame Diarra Fam dénonce les salaires insignifiants des adjoints au maire

Lors du vote du budget du ministère des Collectivités Territoriales ce mercredi, la députée Mame Diarra Fam a dénoncé l'injustice des salaires attribués aux adjoints au maire. Elle a soulevé la situation précaire de ces adjoints, fustigeant le traitement minime qu'ils reçoivent malgré leur rôle crucial dans la gestion des municipalités.



« Les indemnités des adjoints au maire ne doivent pas être négligées. Tous les maires n'aspirent pas à rester maires éternellement; certains aspirent à d'autres fonctions telles que DG ou députés. Lorsqu'ils accèdent à ces postes, ils laissent souvent tout le travail aux adjoints, tout en continuant de bénéficier de leurs indemnités et avantages », a déclaré la députée.



La parlementaire a pointé du doigt une inégalité flagrante dans les salaires, déplorant «le contraste entre les revenus substantiels des maires occupant d'autres postes (Dg et députés), et les maigres 50 000 francs alloués aux adjoints au maire, qui s'évertuent pourtant à accomplir les tâches essentielles de la municipalité.



« Cette disparité est inacceptable. Il est impératif, voire un droit, pour le ministre des Collectivités Territoriales, Modou Diagne Fada, de remédier à cette situation. Rémunérer un adjoint au maire à hauteur de 50 000 francs pour qu'il assume l'intégralité du travail est tout simplement inadmissible », a-t-elle martelé.