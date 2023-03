Mame Mbaye Niang et ses avocats face à la presse vendredi

Le ministre du Tourisme et des loisirs, Mame Mbaye Niang et ses avocats feront une conférence de presse ce vendredi 31 mars 2023 à partir de 15h, dans un hôtel de la place, a-t-on appris.



Cette conférence se tendra au lendemain de la condamnation de l'opposition Ousmane Sonko à peine de 2 mois avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts dans le cadre du procès en diffamation.