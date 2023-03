Mame Mbaye Niang satisfait du verdict: "Je remercie la justice sénégalaise de m'avoir blanchi"

Je remercie la justice sénégalaise de m’avoir blanchi suite à l’affaire qui m’opposait contre le sieur Ousmane Sonko. J’en profite pour remercier ma famille, mes amis et tout le peuple sénégalais de m’avoir accompagné et soutenu tout au long de ce combat. Jërejëf 🇸🇳 — Mame Mbaye Niang (@mmbayeniangoff) March 30, 2023

Le ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a réagi au verdict rendu par le tribunal Correctionnel ce jeudi 30 mars dans le procès en diffamation qui l'oppose à Ousmane Sonko. Et le moins qu'on puisse dirte c'est qu'il semble satisfait de la sentence rendue par le Juge Pape Yakham Keita."Je remercie la justice sénégalaise de m’avoir blanchi suite à l’affaire qui m’opposait contre le sieur Ousmane Sonko. J’en profite pour remercier ma famille, mes amis et tout le peuple sénégalais de m’avoir accompagné et soutenu tout au long de ce combat. Jërejëf", a-t-il écrit sur le Réseau social.L'opposant sénégalais a été condamné à une peine de 2 mois de prison avec sursis en plus de 200 millions de dommages et intérêts à payer à la partie civile.