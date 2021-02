Manchester City s'amuse contre Tottenham et file vers le titre

Largement premier, Manchester City file vers un nouveau titre de champion. Dans une forme insolente (seize victoires de suite, toutes compétitions confondues), les hommes de Pep Guardiola ont fait plier Tottenham ce samedi (3-0). Gündogan a été l'homme du match, encore une fois, puisqu'il a obtenu un penalty (marqué par Rodri, 21e) et inscrit un doublé sur des services de Sterling (50e) et de son gardien Ederson (66e).



Ilkay Gündogan a inscrit neuf buts lors de ses neuf derniers matches de championnat. Personne n'a fait mieux en 2021 en Premier League. À noter qu'il a été remplacé, touché aux adducteurs droits.



Sans Ruben Dias (ménagé) ni Aké (blessé), la meilleure défense de Premier League a encore été solide. Les seules grosses occasions des Spurs ont été un coup franc magnifique de Kane, sur le poteau (14e), et un tir de Bale repoussé par le gardien adverse (81e). Tottenham a déjà 17 points de retard sur Manchester City, après 23 journées. La zone de qualification en Coupes d'Europe s'éloigne inexorablement pour José Mourinho.



Le fait : Tottenham ne sait plus défendre



Mercredi, la défense de Tottenham a coulé en Cup sur le terrain d'Everton (4-5, a.p.) Rescapés de cette défaite, Sanchez et Davies n'ont pas fait beaucoup mieux avec Tanganga et Dier à la place d'Alderweireld et Doherty. Le premier a tout de même sauvé un ballon bouillant devant Gündogan (42e). Le second aurait pu concéder un penalty pour une main sur un centre de Sterling (36e). Épuisée par l'enchaînement des matches, leur équipe a encaissé un sixième penalty cette saison (personne n'a fait pire en Premier League). Elle a perdu cinq de ses six dernières rencontres, toutes compétitions confondues.