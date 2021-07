Manchester United prêt à réaliser un mercato pharaonique

« Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") pour Manchester United Football Club Limited ("Manchester United"). Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd'hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85 millions d'euros. » Ce jeudi matin, le Borussia Dortmund annonçait qu'un accord de principe avait été trouvé avec Manchester United pour le transfert de Jadon Sancho.



Une opération qui coûtera 85 millions d'euros aux Red Devils hors bonus. Une information qui matérialise une tendance nette : United accélère sensiblement sur son mercato estival ces dernières heures. Si le feuilleton Sancho a tenu en haleine les supporters mancuniens pendant de longues semaines, sa future arrivée met en exergue la volonté du club anglais de réaliser un mercato estival extrêmement ambitieux. Car l'international anglais ne devrait pas constituer la seule recrue d'envergure des pensionnaires d'Old Trafford dans les prochaines semaines.



Manchester United prépare un mercato offensif

Désireuses de renforcer leur charnière centrale, les hautes sphères britanniques placent leurs pions dans le dossier Raphaël Varane. Et les tractations entre toutes les parties avanceraient dans le bon sens. Si le Real Madrid attendrait au moins 70 millions d'euros pour céder son champion du monde sous contrat jusqu'en 2022, Manchester United tenterait de faire baisser l'opération à 50 millions d'euros révèle ainsi ESPN. L'optimisme régnerait à Manchester qui espère finaliser un accord rapidement. Loin d'être rassasiés, les Red Devils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin ! Selon les informations du Manchester Evening News, les dirigeants mancuniens souhaiteraient en effet recruter un deuxième défenseur central cet été.



Le profil de Pau Torres récent vainqueur de la Ligue Europa avec Villarreal reste très apprécié par Ole Gunnar Solskjaer. Sa clause libératoire a été fixée à 60 millions d'euros. Mais un joueur pourrait faciliter les négociations entre toutes les parties : Eric Bailly. En effet, le Sous-Marin jaune ne verrait pas d'un mauvais œil un retour de son ancien défenseur central qui avait quitté l'Espagne en 2016. Les deux clubs seraient tentés d'inclure l'Ivoirien dans le deal. De son côté, Torres ne se focalise pas encore sur son avenir. Actuellement avec la sélection espagnole pour disputer l'Euro 2020, l'intéressé pourrait se laisser convaincre par la possibilité de relever un challenge en Angleterre. Sur tous les fronts, les décideurs mancuniens négocient également en parallèle une prolongation de contrat de Paul Pogba. Courtisé par nombreux clubs, le milieu français a récemment botté en touche sur son avenir. Mais un mercato XXL de son club influencerait sans aucun doute le choix du principal protagoniste. Qu'on se le dise, il faudra suivre avec attention les tribulations de Manchester United cet été !