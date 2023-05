Manifestation F24 : Sonko et Barth' , les deux absents

L'union sacrée sera-t-elle durable ? Même si Khalifa Sall a déclaré que la coalition Yewwi Askan Wi ne va pas se disloquer après les divergences d'idées. Ce qui sûr est que Ousmane Sonko et Barthélémy Dias n'étaient pas présents hier vendredi à la manifestation du F24. L'on ne sait pas encore pour quelle raison, mais les deux leaders n'ont jamais manqué auparavant un rassemblement d'une telle envergure.





Rappelons que le dialogue initié par l'Etat a été l'élément déclencheur de cette fin de l'idylle. Le maire de Dakar qui se dit initiateur du dialogue faisait savoir que son leader Khalifa Sall et Ousmane Sonko étaient informés du principe du dialogue. Après cette sortie, le maire de Ziguinchor a accusé le maire de Dakar de jouer un rôle dans une pièce de théâtre orchestrée pour le nuire.



Il a même fait savoir qu’il se savait enregistré quand il appelait le maire de Dakar. Une accusation que le principal intéressé, qui n’a pas été cité par Sonko, ne souhaite pas laisser passer. "On fera tout notre possible pour être candidat à la Présidentielle. Si la stratégie pour y parvenir consiste à dialoguer, nous allons le faire. Nous comptons aller à ce dialogue. La Coalition Yewwi askan wi commence à changer. Nous ne sommes pas dans un mouvement de soutien ou un groupement de soutien, encore moins un bureau de consultation pour qui que ce soit", a déclaré Barth’ dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.