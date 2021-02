Manifestation ce mardi des étudiants en Master 2: les précisions du Directeur des bourses

Le Directeur des bourses a réagi pour apporter quelques précisions suite à la manifestation de ce mardi des étudiants en Master 2 de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) qui réclament une augmentation de leur bourse. Selon Khalifa Gaye, ces étudiants ne peuvent pas prétendre à des bourses en Master 2 alors qu’ils étaient en Master 1 l’année dernière. Il a informé qu' « ils sont bien des boursiers en Master 2 et seront payés ce mois de février ».



« Ce sont des étudiants qui se sont inscrits en Master 1 en 2018-2019 et qui n’ont pas terminé leur enseignement et qui continuent ces mêmes enseignements de Master 1 jusqu’en 2019-2020. Si tout se passait bien en 2019-2020, ils devraient s’inscrire en Master 2. Mais malheureusement, il y a eu des retards d’enseignement dus à la pandémie qui ont fait qu’ils ont continué jusqu’en fin 2019-2020, c’est-à-dire en décembre 2020 », a expliqué le Directeur des bourses.



Khalifa Gaye de souligner : « Quand ils ont terminé l’année, ils se sont inscrits en Master 2 le 28 décembre 2020. Les autorités de la Faculté nous ont envoyé les listes le 29 décembre 2020 pour que ces étudiants soient payés en rétroactif, pour que les étudiants puissent maintenant bénéficier des bourses de Master 2 ».



À l’en croire, lorsque la liste des inscrits en Master 2 a été envoyée à la Direction des bourses, c’était un peu tard car, à ce moment-là, a-t-il précisé, « on avait déjà commencé le paiement des bourses de l’année 2020-2021 ».



M. Gaye a assuré que ces étudiants sont bien des boursiers de Master 2 et « ils seront dans les états du mois de février, en principe. Je pense que c’est déjà traité ».