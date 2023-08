Manifestation pacifique et dialogue : F24 poursuit sa lutte pour les droits au Sénégal

Dans une conférence de presse tenue ce vendredi 25 août 2023, le F24 a dénoncé les inquiétudes grandissantes liées à la situation politique, sociale et économique au Sénégal. La plateforme a mis en garde contre le spectre d'une troisième candidature présidentielle.



Selon Mamadou Lamine Djanté, porte-parole du jour, les méthodes de « manipulation et de répression aveugle sont devenues la marque de fabrique du gouvernement de Macky Sall et sont mises en œuvre à une échelle inquiétante, semant des doutes sérieux quant à la possibilité d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée en 2024 ».



Face à cela, M. Djanté est formel : « il est grand temps de faire face à cette tendance négative ». C'est dans cette optique qu'il a annoncé l'engagement de F24 à mobiliser les citoyens sénégalais en appelant à une mobilisation massive.



« Il s'agit là d'une véritable bataille pour défendre la paix, tout en condamnant fermement l'usage excessif de la violence orchestré par le gouvernement actuel. Un plan d'actions comportant plusieurs mesures stratégiques a été mis en place. Il s’agit de la saisine de leaders religieux, d'organisations internationales et de partenaires nationaux ».



L'objectif est d’attirer « l'attention sur l'état alarmant de la démocratie et des libertés publiques au Sénégal. Mais ce n'est pas tout, une grande manifestation pacifique est d'ores et déjà prévue pour le vendredi 8 septembre, suivie par la reprise du dialogue politique à partir du 12 septembre. Les préparatifs sont en cours pour sensibiliser les groupes socio-professionnels dès le 29 août. Les Sénégalais peuvent également s'attendre à des initiatives audacieuses telles que Sénégal pays à l’arrêt et Dakar ville morte », a lancé le porte-parole du jour.





La libérons les détenus Politiques

Au cœur du combat mené par le F24, la libération des détenus politique occupe une place majeure. En effet, Mamadou Lamine Djanté a affirmé qu’ils réclament la « libération immédiate de tous les détenus politiques embastillés arbitrairement. Ces individus sont privés de leur liberté sur la base d'accusations montées de toutes pièces, une violation flagrante de leurs droits fondamentaux. La liste des détenus politiques comprend une variété de citoyens, allant des enseignants et étudiants jusqu'aux travailleurs de tous horizons, en passant par des mères et des pères de famille. »





L'appel de Mamadou Lamine Djanté est sans équivoque. Allant plus loin, il a souligné la « dépendance du parquet vis-à-vis du ministère de la justice ». À l’en croire, « c’est ce qui a permis des abus et des détentions prolongées, jetant un voile d'incertitude juridique sur plus de 1061 détenus. Le spectre de forces occultes et spéciales, ainsi que d'attentats terroristes, évoqués dans les discours officiels depuis 2021, sont sans preuves scientifiquement établies ».





Pour venir en aide aux prisonniers, F24 fera chaque vendredi le point sur leur situation, il fournira régulièrement des informations sur eux concernant leurs préoccupations, ainsi que l'assistance juridique et alimentaire qui leur est offerte.