Manifestation pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie: les 9 individus arrêtés, libres

Arrêtés devant la prison du Camp pénal lors de leur manifestation le 31 décembre 2019 dernier, pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie, les neuf (9) individus des mouvements citoyens, Gilets rouges, Nittu Deug et Sénégal Notre Priorité, ont été libérés. Un des coordonnateurs desdits mouvements Cheikh Ngaydo qui se réjouit de leur libération, annonce la poursuite de leur combat.



« Nous ressentons un sentiment de désolation parce que leur garde à vue relève d’une opération de prise d’otage que rien ne justifie si ce n’est la volonté de réduire au silence par l’intimidation et la force des jeunes qui refusent courageusement et dignement face aux dérives dictatoriales du président de la République », a fulminé le coordonnateur du mouvement des Gilets rouges après la libération de ses camardes.



À en croire Cheikh Ngaydo, ces arrestations n’entravent en rien leur combat qui est de lutter contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de leurs camardes en prison depuis leur arrestation devant les grilles du palais de la République.



« Nous allons continuer à nous battre parce que notre objectif ce n’était pas la libration de nos neuf (9) camardes, mais c’était pour la libération de Guy Marius Sagna et de nos camarades et la diminution du prix de l’électricité. Et on va continuer dans les jours à venir avec nos plans d’action et nous irons jusqu’au Palais pour dire Non à cette hausse du prix de l’électricité », a-t-il laissé entendre.