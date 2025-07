Manifestations contre Faure Ganssingbé au Togo: le gouvernement lance des mandats d'arrêt contre le M66

Lors d'une conférence de presse tenue en milieu de semaine, les ministres de la Sécurité et de l'Enseignement technique ont implicitement désigné le Mouvement du 6 juin (M66) comme responsable des manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé organisées au mois de juin au Togo.



Le groupe, qui tire son nom de la date d'anniversaire du président, demande sa démission.« Nous irons jusqu'au bout ! » Le ministre togolais de la Sécurité, le colonel Calixte Madjoulba, s'est montré déterminé lors d'une conférence de presse à Lomé, mercredi 9 juillet, à l'occasion de laquelle il a annoncé le lancement par le gouvernement de mandats d'arrêt contre plusieurs membres de la société civile qui vivent aujourd'hui à l'étranger.



Objectif : retrouver tous ceux qui appellent aux manifestations contre le président Faure Gnassingbé depuis le 6 juin. Bien qu'interdites par les autorités togolaises qui les considèrent comme « une tentative de déstabilisation de la sous-région », il y en a eu à quatre reprises le mois dernier, les 6, 26, 27 et 28 juin. Violemment réprimées, elles se sont soldées par la mort de cinq personnes selon un bilan officiel - sept selon les organisations de la société civile.



« Quel que soit l'endroit où ils résident, on ira les chercher, car cette fois-ci, les gens sont allés très loin ! », a également ajouté le colonel Calixte Madjoulba lors de son intervention, estimant que seule « la responsabilité du gouvernement et des forces de l'ordre » a permis d'éviter que la situation ne devienne encore plus délicate qu'elle ne l'était déjà.



Le M66 dans le collimateur

Accompagné d'autres membres du gouvernement, ce dernier a insisté sur le fait que « la plupart des citoyens togolais qui appellent à manifester sont de l'étranger ». « Les réseaux sociaux non réglementés constituent une menace pour l'État de droit », a pour sa part affirmé son collègue de l'Enseignement technique, Isaac Tchiakpé, en s'appuyant sur une déclaration de l'ancien président américain Barack Obama qui avait soutenu que « les réseaux sociaux amplifient les pires instincts de l'humanité ».



Sans le citer mais en exposant aux journalistes le contenu de conversations publiques sur les réseaux « incitant à la haine et à l'agitation », le gouvernement cible tout particulièrement le Mouvement du 6 juin (M66), un groupe composé de quatre personnes qui s'est ainsi baptisé en référence à la date d'anniversaire du président Faure Gnassingbé qu'il appelle à la démission. Joint par RFI, le chanteur Zaga Bambo, qui réside en France et assume d'en être membre, a réagi en se disant « indifférent » au mandat d'arrêt lancé par les autorités.



La preuve ? Le M66 appelle à de nouvelles manifestations au Togo les 16 et 17 juillet, à l'occasion de la tenue des élections municipales.