Manifestations des Sénégalais prévues à New York: la sécurité renforcée autour du siège de l’ONU et de l’hôtel du Président Macky Sall

Sur les plus de 150 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des centaines de ministres, de diplomates, de représentants d’ONG et de journalistes qui se réunissent à New York pour la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), dont le coup d’envoi sera donné lundi, la délégation sénégalaise conduite par le président Macky SALL sera celle sur laquelle les nombreux regards se braqueront à partir de ce dimanche.



Entre manifestants hostiles au pouvoir et pro-pouvoir, le risque de voir des étincelles jaillir est réel surtout depuis que la diaspora sénégalaise aux États-Unis a promis de réserver un accueil inoubliable au Président Macky Sall qui en est à son dernier sommet à l’ONU.



À l’approche de l’un des événements les plus médiatisés au monde, le département de la police de New York (NYPD) a renforcé les mesures de sécurité, plusieurs routes de Manhattan ayant été fermées et des barrages de sécurité érigés à cet effet. Particulièrement les alentours du siège des Nations Unies et le Ritz Carlton Hôtel où devraient rester le Chef d’État sénégalais et sa délégation, l’une des plus importantes, selon les services de communication du département de la police new-yorkaise.



« Hormis les autres manifestations prévues à l’occasion des sommets des Nations Unies, cette fois-ci la police de New-York devrait assurer le service de deux rassemblements à fort risque de troubles. D’une part, les sénégalais opposés au pouvoir du président Macky SALL et d’autre part, ceux décidés à l’acclamer », selon le département de la police



Plusieurs manifestations sur des thèmes variés, tels que le changement climatique, sont attendues aux abords du siège de l’ONU à Manhattan.



À cet effet, Edward Caban, chef de la police de New York, a déclaré, samedi, que des ressources seraient déployées dans toute la ville pour assurer la sécurité de l’événement et permettre aux citoyens venus de divers horizons de manifester librement. « C’est ainsi que tous les services de notre département seront impliqués », a déclaré Caban, ajoutant : « Nous travaillerons en étroite collaboration avec les services secrets, le département d’État, le FBI et la police de l’ONU ».