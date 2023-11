Manifestations meurtrières de septembre à Khossanto : Demba Seydi pointe du doigt les autorités étatiques

Le 11 septembre dernier, des échauffourées entre populations locales de Khossanto et des Forces de défense et de sécurité avaient viré au drame. Deux (2) personnes ont été tuées par balles. À l'origine, un arrêté préfectoral modifiant les conditions de recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée des jeunes. Invité de l'émission MidiKeng de Pressafriktv ce mardi, Demba Seydi a pointé du doigt les autorités sénégalaises.

« Avant que les choses ne commencent, on avait averti les autorités dès qu’on a vu l’arrêté préfectoral. C’est le préfet qui dirige la commission qui recrute les ouvriers c’est avec lui qu’on a parlé, ainsi que le ministre en charge. Mais ils n’ont pas répondu à notre appel. Et on peut dire que c’est de leur faute si cette tragédie s’est passée à Saraya ». Regardez !

Aminata Bane (stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">