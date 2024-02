Manifestations sur la VDN : le ministre de la Communication menace de couper le signal de Walftv

Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique compte remettre ça. Me Moussa Bocar Thiam menace de couper le signal de Walf TV. La télé privé est en train de diffuser, à travers son édition speciale, les images de la manifestation entre les forces de l'ordre et les Sénégalais.



A rappeler le signal de Walftv a èté coupé le 1er juin lors des violentes manifestations .

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">