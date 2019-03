Marchand ambulant tabassé par deux policiers italiens: le procureur sans pitié pour les "Carabinieri"

Les faits remontent à l'an 2011. Alors que Mbaye, était en train de vendre ses articles à des Italiens sur le balcon d’un restaurant, deux flics, Javier HR et Gilberto Jjulian l’invitent à les suivre dans un endroit calme. Sans se soucier de rien, le Sénégalais les suit, une fois dans une impasse, il a été roué de coups. Pour sauver sa peau, il décide de se cacher dans un magasin, où il a été poursuivi par ses agresseurs qui voulaient en finir avec lui. Il en est sorti avec un bras cassé et des blessures graves.

Le vendeur à la sauvette sera hospitalisé pendant 341 jours. L'affaire a été jugée mercredi 27 mars par la justice Italienne.



Et d'après le journal "Les Échos", qui donne l'information, le procureur n'a pas été tendre avec les deux "Carabinieri" qui ont tabassé le ressortissant sénégalais. Le chef des poursuites a, en effet, requis 7 ans de prison ferme contre les mis en cause. Le Procureur a également demandé au juge de condamner les deux policiers à payer à la victime une amende de 20.754 euros (environ 13,5 millions Fcfa) pour blessures.