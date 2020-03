Marché Nguiranel de Touba : des malfaiteurs profitent du couvre-feu pour dévaliser 4 magasins

Les malfaiteurs ont dicté leur loi au niveau de ce marché situé dans la commune de Touba. Quatre (4) magasins ont été dévalisés, le mercredi au marché Nguiranel. « c’est avec une très grande douleur que nous avons reçu la nouvelle, ou plus de quatre magasins ont été dévalisés. Au moment ou les gens étaient chez eux, en train de respecter les ordres du président de la République, des gens mal intentionné ont profité du couvre-feu pour dévaliser des magasins et emporter une forte somme d’argent », témoigne Bassirou Gaye, porte-parole et notable du quartier.



M. Gaye, au micro de nos confrères de Walf Fm, interpelle et sollicite le soutien des autorités. « Raison pour laquelle nous demandons et supplions en premier l’achèvement de ce marché. Rien que pour ce seul magasin, le propriétaire dit qu’ils ont emporté plus de 2 millions de F CFA. Il y a également l’argent que d’honnêtes talibés cotisaient pour contribuer à l’achèvement de la mosquée de Serigne Moustapha Mbacké a été emporté. Nous réclamons beaucoup plus de sécurité dans cette zone », indique le notable.