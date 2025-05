Maroc : Aminata Touré plaide pour une croissance inclusive en Afrique

Présente au Maroc dans le cadre de la Conférence internationale sur la Croissance Globale, Aminata Touré, a défendu une approche centrée sur l’humain lors de la séance d’ouverture.



« Je participe au Maroc à la Conférence internationale sur la Croissance Globale, où, durant la séance d’ouverture, j’ai particulièrement insisté sur le concept de croissance inclusive et partagée, visant à accélérer l’éradication définitive de la pauvreté des populations africaines », a-t-elle déclaré.



Elle a également mis en lumière les conditions essentielles, selon elle, à une croissance durable. « J’ai également mis l’accent sur les préalables à la croissance économique, notamment la lutte acharnée contre le vol généralisé des ressources par les élites dirigeantes, le soutien stratégique au secteur informel, qui représente 80 % de notre économie, et l’investissement massif dans le capital humain que constituent les jeunes et les femmes, en vue d’augmenter de manière exponentielle la production nationale à travers l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. »