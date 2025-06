Lutte contre l'excision à Kolda: des championnes communautaires mènent la sensibilisation à la frontière

Cette semaine, la commune de Salkégné, nichée dans le département de Kolda au sud du Sénégal, a été le théâtre d’un dialogue inédit entre mères et filles sur un sujet aussi sensible que crucial : l’excision. Organisée sous l’égide des championnes communautaires du Centre de Conseil pour Adolescents Coordination (CCA) de Kolda, en partenariat avec l’ONG AMREF, cette initiative a permis de lever le voile sur une pratique ancestrale qui continue de résister au temps, notamment dans les zones rurales et transfrontalières.

L’activité s’est déroulée dans un climat d’écoute, de respect et de vérité. Les échanges, encadrés par des femmes leaders de la communauté, ont favorisé une parole libérée sur les conséquences physiques et psychologiques de l’excision. Ce dialogue intergénérationnel a offert aux jeunes filles un espace sécurisé pour s’exprimer, et aux mères une opportunité d’interroger certaines pratiques culturelles transmises depuis des générations.

Dans cette région frontalière de la Guinée-Bissau, l’abandon de l’excision se heurte à un obstacle majeur : la porosité des frontières. Les souteneurs de cette pratique contournent souvent les lois en traversant la frontière pour y faire exciser les filles, perpétuant ainsi un rite jugé néfaste par les acteurs de la santé et des droits humains.

Face à ce défi, la stratégie du dialogue mère-fille s’impose comme un outil puissant de sensibilisation. « En mettant les familles au cœur de la discussion, on touche directement les racines de la pratique », souligne une participante . Cette approche permet non seulement de déconstruire les tabous, mais aussi de promouvoir une prise de conscience collective et durable.

L’objectif affiché est clair : mobiliser les communautés rurales pour un abandon progressif et définitif de l’excision. À Salkégné, les premiers échos de cette campagne sont encourageants. Des femmes, touchées par les témoignages de leurs propres filles, ont exprimé leur volonté de rompre avec le passé.

Ce dialogue, bien plus qu’une simple discussion, marque une avancée significative dans la lutte contre l’excision dans la région de Kolda. Une étape de plus vers un avenir où les filles pourront grandir sans mutilations, dans la dignité et le respect de leurs droits fondamentaux.