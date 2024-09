Maroc : Les forces de l'ordre bloquent des centaines de candidats à l'émigration irrégulière vers Ceuta

Les forces de sécurité marocaines ont repoussé plusieurs centaines de migrants, principalement des Marocains et des ressortissants d'autres pays africains, qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta, hier dimanche. Parmi eux, de nombreux mineurs marocains ont été éloignés du poste-frontière de Fnideq, ville voisine de Ceuta, selon l'AFP.



Malgré un important dispositif sécuritaire déployé dans la région, ces candidats à l'exil ont continué de converger vers la frontière avant d'être repoussés. Certains se sont ensuite repliés sur des collines proches de la zone frontalière.



À en croire le journal, cette situation fait suite à des appels massifs sur les réseaux sociaux incitant à l'émigration clandestine. Ces messages ont conduit à l'arrestation de soixante personnes, entre le 9 et le 11 septembre, pour « diffusion de fausses informations ». Par ailleurs, un migrant, dont la nationalité n'a pas été communiquée, a été retrouvé mort sur la plage de Fnideq, selon des sources locales.



Ces dernières semaines, les tentatives d'émigration irrégulière vers Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles sur la côte nord du Maroc, ont fortement augmenté. En août, les autorités marocaines ont déjoué plus de 11.300 tentatives à Ceuta et 3.300 à Melilla. Depuis le début de l'année, 45.015 tentatives d'émigration irrégulière ont été mises en échec par les forces de sécurité marocaines.



Bien que Ceuta et Melilla constituent des points d'accès terrestres à l'Europe, la voie maritime vers les îles Canaries, bien plus dangereuse, reste la route privilégiée pour les migrants. Depuis janvier, plus de 22.300 personnes ont rejoint cet archipel au large de l'Afrique, un chiffre en hausse de 126% par rapport à l'année précédente.