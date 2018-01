Massacre de Ziguinchor : Le chargé de mission du Mfdc Oumar Ampoï Bodian annonce une enquête dans le maquis pour identifier les coupables

Le chargé de mission du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Oumar Ampoï Bodian a réagi au massacre perpétré à Ziguinchor samedi 06 janvier. Joint par PressAfrik au téléphone, le séparatiste a fermement condamné l'exécution des 13 jeunes sénégalais avant d'annoncer que le Mfdc a lâché des hommes dans la forêt et au plus profond du maquis savoir ce qui s'est réellement passé.

3Nous, la nouvelle génération du Mfdc, condamnons fermement ce qui s'est passé hier à Boffa. Je vous annonce que le Mfdc a déployé des hommes au niveau du maquis pour situer la responsabilité de cet acte barbare. Une enquête va être mené à notre niveau pour savoir ce qui est réellement advenu", a confié M. Bodian au téléphone.



Celui qui se réclame de la nouvelle génération du mouvement séparatiste du Sud a également expliqué "qu'un accord entre l'Etat du Sénégal et le Mfdc avait consacré la forêt de Boffa (où a eu lieu l'attaque) zone tampon, c'est-à-dire infranchissable", avant de reconnaître que cet état de fait n'explique pas les atrocités qui y ont été commises dans l'après-midi d'hier.



Actuellement à Ziguinchor Oumar Ampoï Bodian dit se joindre à la douleur de toutes les familles éplorées et leur présente ses sincères condoléances.