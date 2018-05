Massacre des Palestiniens : le CUIS condamne le mutisme de la communauté internationale

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (CUIS)condamne le massacre de plusieurs Palestiniens le 14 mai dernier, qui manifestaient pacifiquement contre l'ouverture de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Jérusalem. Il a aussi fustigé le silence de la Communauté internationale, sur cette décision qu'il qualifie d'irresponsable du Président Trump, d’exécuter le «Jerusalem Embassy Act », adopté par le Congrès américain en 1995, faisant de Jérusalem « capitale éternelle d’Israël ».



Selon le cadre, cela porte un coup de frein à tout le processus de paix ». L'organisation a aussi félicité le président de la République du Sénégal pour sa position ferme et l’encourage à s’investir davantage pour défendre la cause palestinienne.



Ledit Cadre rappelle dans ce communiqué parvenu à Pressafrik que, « Jérusalem est un lieu symbolique, terre sacrée pour les trois religions monothéistes. De ce point de vue, aucune religion ne doit prétendre à son monopole. Ainsi, le Cadre Unitaire met en garde contre la confessionnalisation du conflit et insiste sur la nécessité de préserver Jérusalem et de le protéger de toute aspiration nationaliste en le mettant sous mandat des Nations-Unis, seule institution garante de la paix mondiale ».