Matam : flambée des prix de l'huile

La région de Matam est confrontée à une forte hausse des prix de l'huile. Le prix du bidon de 10 litres, qui était de 19 500 francs CFA, a récemment grimpé à 23 000 francs CFA, suscitant l'inquiétude parmi les consommateurs. Face à cette situation, le service du commerce de la région a tenu à apporter des éclaircissements et a annoncé la mise en place de mesures pour réguler cette flambée des prix.



Amar Sylla, chef du service régional du commerce à Matam, a expliqué que cette hausse n'est pas un phénomène localisé, mais qu'elle résulte d'une augmentation générale des prix de l'huile sur le marché international. "Depuis quelques jours, il y a une hausse sur le prix de l'huile. Mais il faut signaler d'emblée que cela est dû à une augmentation du prix de l'huile au niveau du marché international. Ce n'est pas une situation spécifique pour la région de Matam", a précisé M. Sylla.



Selon lui, le marché international dicte les prix, ce qui affecte directement les pays importateurs et, par extension, les régions comme Matam. Pour limiter l'impact de cette hausse, les autorités locales ont pris des mesures pour encadrer la situation. "Une fois ces hausses constatées, nous avons immédiatement pris l'initiative d'informer les grossistes et demi-grossistes pour qu'ils approvisionnent correctement les détaillants", a ajouté le responsable du service régional du commerce.



Outre cette mesure d'approvisionnement, le service du commerce a insisté également sur la nécessité de respecter les marges bénéficiaires définies par un arrêté du 24 juin. Cet arrêté vise à réguler les prix et à limiter les pratiques spéculatives. M. Sylla a souligné que, grâce à ces actions, un approvisionnement adéquat du marché a pu être maintenu, mais qu'il reste encore du travail à faire pour contrôler la spéculation excessive. "Le travail qui reste à faire, c'est d'encadrer les commerçants pour ne pas qu'il y ait une spéculation excessive", a conclu M. Sylla, précisant que des mesures seront prises contre les commerçants récalcitrants.