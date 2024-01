Match Sénégal vs Guinée : score nul et vierge à la pause

Le Sénégal et la Guinée se neutralisent en première période. Le derby de l’Afrique l’Ouest n’a pas encore livré son verdict. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le score nul et vierge 0 but partout. Pour le compte de la troisième journée de la poule C Syli et lions se disputent la première place du même groupe.

Après une première période très disputée, les deux équipes ont encore 45 minutes pour sceller le sort de la première place. L'autre match de ce groupe oppose le Cameroun et la Gambie. Les deux formations ont, également regagné les vestiaires sur le score nul et vierge 0 but partout.