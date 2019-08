Mauritanie: Mohamed Ould Maouloud réclame des audits des entreprises d'Etat

Pour Mohamed Ould Maouloud, un audit permettrait de situer les responsabiltés politiques. Le leader de l’Union des forces de progrès a énuméré toutes les grandes sociétés nationales qui devraient selon lui être auditées. « Nous réclamons un audit. Et particulièrement dans de grands établissements d’État : la SNIM [Société nationale industrielle et minière], l’un des piliers de l’économie nationale, on a besoin d’un audit ; on a besoin d’un audit sur le port de Nouakchott. Et de faire un port, d’ailleurs.



On a besoin d’un audit sur les grands marchés comme le marché de l’aéroport, qui a été vendu dans des conditions obscures. Et tous les marchés publics, les grands marchés publics. On a besoin aussi d’enquêtes sur les scandales qui sont annoncés par ci par là. Ce qu’il faut, c’est qu’il y ait un changement de style de gouvernance ».



Mohamed Ould Maouloud a appelé le nouveau président mauritanien à saisir le parquet financier et à engager les procédures qui s’imposent.



Les accusations du président de l’UFP sont réfutées par les partisans de l’ancien président Aziz qui rappellent que l’ex-chef de l’Etat a opté pour la bonne gouvernance dès son arrivée au pouvoir en 2008.