Mauritanie : Proclamation des résultats provisoires des élections

La commission Electorale Nationale Indépendante mauritanienne (CENI) a proclamé samedi soir les résultats provisoires des élections législatives, régionales et municipales du 1er septembre 2018.



Au niveau des législatives, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 37 circonscriptions et 12 attendent le second tour :



Au niveau des élections régionales, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 4 circonscriptions et 9 attendent le second tour ;



Au niveau des municipales, les résultats de la compétition ont été tranchés dans 111 communes et 108 passent au second tout.







Pour l’élection des députés, le scrutin a été organisé dans 49 circonscriptions. Ont participé à ces élections 96 partis politiques et 16 coalitions de partis, à travers 540 listes en compétitions pour 157 sièges parlementaires.







Par rapport à l’élection des conseillers régionaux, le scrutin a été organisé dans 13 régions sur l’ensemble du territoire national. Ont participé à ce scrutin 52 partis politiques et 16 coalitions de partis, à travers 160 listes en compétition pour 285 sièges.





Le scrutin a été organisé dans 219 communes sur l’ensemble du territoire national. Ont participé à cette élection 84 partis politiques et 32 coalitions de partis, à travers 1552 listes en compétition pour 3831 sièges.





1.4 million d’électeurs ont été appelés aux urnes. Le vote s’est déroulé dans 4080 bureaux de vote, répartis sur l’étendue du territoire national et dans six (6) circonscriptions électorales externes situées dans six pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe.



Source: Alakhbar