Mauritanie : l’OIM annonce 15 morts et plus de 190 disparus dans le naufrage d'une pirogue de migrants

Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 190 sont portées disparues. Cela fait suite à un naufrage d'une pirogue de migrants survenu au large de la capitale mauritanienne lundi 22 juillet, a annoncé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



« Nous sommes profondément attristés par la mort de 15 migrants et la disparition en mer estimée à plus de 195 personnes après le chavirement d'un bateau à Nouakchott », a affirmé l'OIM sur son compte X.



Un responsable des garde-côtes mauritaniens a assuré à l'AFP sous couvert de l'anonymat qu'il y avait eu au moins 25 corps repêchés, 103 personnes sauvées et plusieurs dizaines de disparus, rapporte Rfi.