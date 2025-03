Mauritanie : un jeune sénégalais retrouvé mort après une agression à Nouakchott

Un Sénégalais du nom de Moustapha Amar, surnommé "Nar" par ses proches, a été retrouvé mort en Mauritanie. Son corps a été découvert hier, vendredi, aux alentours de 17 heures, dans une rue proche du marché Cinquième, situé dans le 5e arrondissement de Nouakchott. La victime portait une blessure causée par un couteau enfoncé dans sa cuisse.



Bassirou Fall, son colocataire, a témoigné sur les ondes de la RFM. « À notre retour du travail, nous étions en train de lire des statuts et de plaisanter ensemble. Ce matin-là, il m'avait parlé d’un matériel cassé qu’il voulait souder. Avant de sortir, il a lâché quelques mots en disant : Si jamais des malfaiteurs m'attaquent, je me défendrai bien. Peu après, j’ai reçu un appel m’informant qu’il avait été agressé », a raconté son ami.



Selon lui, l’attaque a eu lieu en pleine journée, juste à proximité de leur domicile. « On m’a dit qu’il avait perdu beaucoup de sang », a-t-il ajouté.