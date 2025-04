Mbacké : la femme qui a ébouillanté sa belle-sœur envoyée en prison

Déférée vendredi 11 avril au tribunal de grande instance de Diourbel, M. F., la femme qui a ébouillanté sa belle-sœur a été placée sous mandat de dépôt pour « coups et blessures volontaires avec préméditation », ayant entraîné 28 jours d'incapacité temporaire. Elle comparaîtra en flagrant délit le jeudi 17 avril.



Les faits remontent au 3 avril. Ce jour-là, la mise en cause quitte son domicile conjugal à Tivaouane pour rejoindre la maison familiale à Mbacké. Une querelle éclate avec sa belle-sœur S. S., épouse de son frère, à propos d’un différend lié à des salutations. Une bagarre s’ensuit, au cours de laquelle M. F. endommage le téléviseur de la victime.



Face à la dispute, leur frère aîné, M F., tente de calmer la situation et ordonne à sa sœur de retourner à Tivaouane. Mais M. F. revient à Mbacké deux jours plus tard, le 5 avril, encagoulée. Elle asperge alors sa belle-sœur d’un liquide chaud, provoquant de graves brûlures. Alertée par les cris de détresse, la famille intervient. La victime a été hospitalisée plusieurs jours au centre de santé de Mbacké.



Après avoir pris la fuite, la mise en cause a été arrêtée le 10 avril, après cinq jours de cavale, par la brigade territoriale de Mbacké.