Mbacké : la recrudescence du vol de bétail inquiète les éleveurs

La situation des éleveurs de Mbacké s’est aggravée avec une recrudescence inquiétante des vols de bétail dans la localité. Ces actes ont provoqué une vive réaction des acteurs, notamment les éleveurs qui se sont mobilisés pour dénoncer ce phénomène qui perturbe gravement leurs activités.



Les éleveurs du département de Mbacké ont exprimé leur mécontentement face à la multiplication des cas de vol de bétail, un phénomène devenu récurrent dans le département. Selon les informations rapportées, ces derniers jours, plus de 20 vaches ont été volées à Touba Mosquée. Un incident qui a suscité un grand émoi parmi les éleveurs.



Face à cette recrudescence des vols, les éleveurs ont exprimé leur frustration concernant la passivité des autorités locales et régionales. Pour eux, les mesures de sécurité actuelles semblent insuffisantes pour mettre fin à cette pratique illégale. Ils ont appelé à une réaction ferme et rapide des forces de l'ordre et des autorités administratives pour endiguer ce fléau qui gangrène leurs activités.



Dans leur déclaration, les éleveurs ont invité les autorités à agir rapidement pour stopper la vague de vols qui sévit dans la zone. Ils ont rappelé qu’une réponse efficace de l'État était indispensable pour garantir la sécurité des éleveurs. À défaut d’une réponse appropriée, les éleveurs ont exprimé leur volonté de prendre des mesures par eux-mêmes, quitte à intensifier leurs actions pour se faire entendre.