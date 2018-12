Mbao : la Sonatel installe l’antenne de la discorde

Des habitants de la Zone d'aménagement concerté (Zac) de Mbao ne veulent pas que la Sonatel installe une antenne relais dans leur quartier.



Craignant les conséquences de cette antenne sur leur santé, ils se sont réunis ce matin dans leur quartier pour voir comment empêcher la société de télécommunications de finaliser l'installation en cours de cet appareil.



Ces populations sont installées autour de la cité des forces armées et de la gendarmerie et de la cité du personnel de l'enseignement supérieur, près de l'autoroute à péage, non loin de l'usine Sédima.



«La Sonatel n'a même pas eu la courtoisie de nous informer. Nous avons été mis devant le fait accompli. Cette antenne nous expose à des maladies», a déclaré un habitant révol té contre cette situation.



Des démarches sont en cours pour saisir la Sonatel, les associations de consommateurs et l'ARTP, le régulateur des télécoms.



A travers le monde, les conséquences de ces antennes sur la santé humaine suscitent une controverse.

Selon plusieurs spécialistes, les personnes vivant sous le champ magnétique risquent de développer des maladies comme le cancer, des maux de tête, des troubles du sommeil entre autres.