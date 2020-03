Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et Marième Badiane, écartés du Palais et du Conseil des ministres

Le président Macky Sall est passé à l’acte, suite à la décision prise, il y a quelques mois, pour réduire le nombre de participants à la réunion du Conseil des ministres. Selon L’Observateur dans sa livraison de ce jeudi, il a écarté Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh et Marième Badiane.



Cette mesure a été confirmée à nos confrères, par un membre du gouvernement. « J’ai faits deux conseils des ministres. C'est-à-dire, avant et après la purge des ministres d’Etat auprès du président de la République, mais je peux vous jurer que la réunion a gagné en efficacité », a dit cette source.



Cette décision de restreindre le nombre de participants au Conseil des ministres a créé des frustrations dans l’entourage du chef de l’Etat. Mais aussi, cela a allégé les débats. Quelqu’un comme Mbaye Ndiaye intervenait sur tous les sujets et souvent dans des termes qui indisposaient le président, lit-on dans le journal.



Le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent, Cheikh Kanté a été le seul rescapé de la mesure de Macky Sall. Il rattrapera le train, après que son cas ait été discuté, diagnostiqué et traité par la presse.



Mbaye Ndiaye et Mahmoud Saleh seront bannis du Palais de la République. Seule Marième Badiane, va y rester, mais ne participera pas aux réunions.