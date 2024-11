Mboro: déversement d'acide phosphorique et sulfurique par un camion des ICS

Un camion des ICS, transportant de l'acide phosphorique et sulfurique vers Dakar, a déversé hier, dimanche, une partie de son contenu sur la seule route goudronnée de la ville, exposant ainsi les riverains et passants à une dangereuse contamination.



Ces déversements sauvages d'acides et de soufre sur la voie publique "ne sont plus à dénombrer", déplore la plateforme Mboro SOS, qui souligne aussi "les fuites de gaz annuelles, qui déciment les plantations et causent des problèmes de santé aux populations environnantes ".



Pour la plateforme, "ces incidents illustrent, si besoin en était, le mépris que cette entreprise a pour l'environnement et les populations vivantes autour de sa concession".



Mboro SOS rappelle une fois de plus "l'urgence de créer pour les ICS une voie de contournement pour le transport de ces produits toxiques et de lancer les travaux de construction de cet itinéraire, dont le démarrage serait retardé par un dysfonctionnement entre les ICS et l'Ageroute concernant la déviation des camions".



Face au silence et à l'inaction des autorités locales et nationales, la plateforme annonce qu'elle compte désormais "user de tous les moyens légaux pour défendre les droits des populations à un environnement sain".