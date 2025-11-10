Mbour: 113 personnes interpellées dans une vaste opération de sécurisation Police-Gendarmerie

La Police et la Gendarmerie nationales du Sénégal ont interpellé 113 personnes dans une opération de sécurisation de grande envergure dans la nuit du 07 au 08 novembre 2025, de 22h à 05 du matin, sur la Petite Côte, notamment à Saly, Ggapour et Somone. Cette action qui s’est déroulée à Mbour, à environ 80Km de Dakar, a mobilisé de moyens considérables, selon le communiqué de la Police nationale.



L’opération de sécurisation s’est tenue en présence de plusieurs autorités dont le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, selon nos sources d’information. Elle a mobilisé 253 agents, dont 135 policiers et 118 gendarmes, avec neuf (09) véhicules de Police et 18 voitures de la Gendarmerie.



A l’issue de l’opération, 113 personnes ont été interpellées, parmi elles 86 pour vérification d’identité, 20 pour Ivresse publique manifeste (IPM), cinq (05) pour séjour irrégulier, une personne pour nécessité d’enquête et une autre pour détention d’arme blanche. Les forces de défense et de sécurité ont également saisi 92 pièces, mis 16 véhicules en fourrière et immobilisé 42 motos, pour des amendes forfaitaires de 171.000 FCFA.



Au terme de l’opération de sécurisation, le ministre Bamba Cissé a salué le «bon déroulement de l’opération» de sécurisation et exhorté les directions de la Police et de la Gendarmerie à «maintenir cette dynamique pour un renforcement continu de la sécurité sur la Petite Côte».

