Mbour-Dégâts collatéraux de la grève des chauffeurs : un accident fait deux blessés

Le bras de fer entre les chauffeurs de taxi-clandos et les autorités municipales de Mbour se poursuit. En effet, c’est aujourd’hui le troisième jour de grève décrété par les conducteurs de taxis-clandos qui fustigent la décision du maire de porter la taxe journalière à 200 francs Cfa, soit 6000 francs Cfa le mois.



Mais, ce mouvement d’humeur présente un danger pour les populations de cette localité. En effet, celles-ci sont sont obligées de se rabattre sur les véhicules hypomobiles, qui assurent le transport des usagers. Mais ce choix est à leurs risques et périls puisqu’un premier accident, a été relevé ce samedi. Lequel accident a fait deux (2) blessés.



Les chauffeurs de taxis-clandos, déterminés à obtenir gain de cause, n’affichent pas les dispositions laissant présager d’une fin de la grève, pour le moment. Mais, le Conseil départemental qui joue les bons auspices a amorcé le dialogue entre les deux parties, pour les ramener à de meilleurs sentiments.